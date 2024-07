Il presidente dell'Inter incontrerà l'argentino in procinto di passare al Marsiglia. Presto la trattativa per l'esterno olandese

"Marotta nei prossimi giorni incontrerà Carboni per il rinnovo. I nerazzurri non intendono infatti perdere il controllo sul talento argentino che sta per trasferirsi al Marsiglia in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 36. L’Inter si assicura il controriscatto a 40. A fine settimana sarà in Italia Dumfries, atteso dai manager dell’Inter per allungare il contratto", scrive il Corriere della Sera.