Terminata la Copa America, ora l'Inter dovrà affrontare una volta per tutte il tema legato al futuro di Valentin Carboni. E, secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro sembra aver preso una decisione su di lui: "Per vendere il suo gioiello, comunque, l’Inter ha piazzato l’asticella molto in alto. Ci vuole un’offerta più vicina ai 40 milioni che ai 30. Solo con una cifra del genere, insomma, si potrà sostenere il rischio di aver lasciato partire un potenziale campione di livello assoluto.