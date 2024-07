In Coppa America con l'argentina, Valentin Carboni sta mettendo ancora più in mostra il suo talento. Gli estimatori non mancano, l'Inter ha scelto di privarsene dietro una cifra importante e aspetta l'eventuale affondo.

"Da monitorare anche la situazione di Valentin Carboni: il Marsiglia di De Zerbi lo ha messo nel mirino ma l’Inter al momento chiude a un altro prestito, dopo quello al Monza nell’ultima stagione: in casa nerazzurra prenderebbero in considerazione solo una cessione a titolo definitivo, per una cifra non inferiore ai 30 milioni. Sarebbe la chiave per sbloccare il mercato eventuali nuove operazioni in entrata", scrive La Gazzetta dello Sport.