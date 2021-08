CorSera – Inter, dirigenti vogliono Vlahovic. Suning non spenderà 60 mln. Gli altri due…

In un mondo ideale la dirigenza dell’Inter andrebbe su Vlahovic, 21enne di prospettiva. Ma la proprietà non vuole investimenti esagerati

Bisognerà poi dare a Inzaghi un sostituto di Lukaku. In un mondo ideale la dirigenza dell’Inter andrebbe su Vlahovic, 21enne di prospettiva. Serve l’ok di Suning e 60 milioni alla Fiorentina sembrano un investimento non sostenibile per la proprietà. Potrebbero bastarne 35 milioni per strappare il 30enne Zapata all’Atalanta e poco meno per prendere Correa della Lazio. Paga Lukaku", il commento del Corriere della Sera.