"La cessione di Di Gregorio dall'Inter al Monza fruttò alle casse nerazzurre una plusvalenza netta di circa 4,5 milioni. Ma oggi, proprio quei 4,5 milioni salgono a quota 6,3. Perché l'Inter, prima di perdere definitivamente il controllo sul portiere ex Monza, si era garantita anche il 10% sulla futura rivendita dell'"uomo Digre". Che, essendo stato ceduto dai brianzoli alla Juve per 18 milioni (più bonus, che però non contano ai fini del calcolo sulla clausola di rivendita) corrisponde a 1,8 milioni. Soldi "facili" e per certi versi magari pure inaspettati, che dalle casse della Juventus passeranno direttamente a quelle dell'Inter", spiega La Gazzetta dello Sport.