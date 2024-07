“Chiesa strizza l'occhio all'Inter, che ci prova a parametro zero in vista del 2025. Un po' interesse reale, un po' azione di disturbo per ingolfare le mosse di mercato bianconere: dalla sua cessione arriveranno, infatti, parte dei proventi da destinare all'assalto per Koopmeieners (Atalanta). A Torino però vogliono evitare sorprese e puntano a cederlo subito. Da non trascurare l'ipotesi di uno scambio Chiesa-Raspadori col Napoli, che ha bloccato Lukaku (Chelsea) per il dopo Osimhen diretto al PSG”, scrive il Giornale.