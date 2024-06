"Come detto, l'Inter non ha ricevuto né comunicazioni, né tanto meno offerte informali o ufficiali. Per la società di Viale della Liberazione il turco è un giocatore se non incedibile, sicuramente fondamentale per lo schieramento di Simone Inzaghi. Al tempo stesso, però, l'Inter sa come funzionano le cose sul mercato e come i giocatori, che fino a qualche settimana prima si definivano innamorati del club e certi della loro permanenza, possano cambiare idea di fronte a proposte allettanti".

"Al momento non c'è il sentore che l'ex milanista voglia andare via, ma se fosse lui a chiedere di lasciarlo andare e arrivasse chiaramente l'offerta giusta, per l'Inter sarebbe complicato opporsi. Innanzitutto perché non converrebbe a nessuno tenere un giocatore scontento, in secondo luogo perché Calhanoglu è arrivato a zero nell'estate 2021, a febbraio ha compiuto 30 anni e ha un contratto pesante da 6 milioni più bonus fino al 2027. In Turchia parlano di una super offerta da parte del Bayern per un ingaggio da 8 milioni per quattro stagioni.

L'Inter, invece, ritenendo giustamente Calhanoglu fra i primi tre-cinque registi al Mondo, per pensare di lasciarlo andare si aspetta una proposta non inferiore ai 50, se non 60 milioni. A quel punto, pur consapevoli che Inzaghi non sarebbe affatto contento, Marotta e Ausilio non potrebbero che sedersi al tavolo col Bayern per parlare della cessione del turco".