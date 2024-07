"Per il reparto avanzato, nonostante i lavori procedano a rilento per ovvie ragioni di abbondanza, resta da tenere in forte considerazione il profilo di Albert Gudmundsson. Come noto i nerazzurri sono forti della preferenza accordata dal diretto interessato, ma devono procedere all’uscita di qualche tassello prima di poter concretizzare il proprio assalto al genoano. Arnautovic è l’indiziato numero uno, ma al momento non sono pervenute offerte in viale della Liberazione, mentre grande interesse è riscontrato da Valentin Carboni che tuttavia non si è ancora tradotto in una proposta soddisfacente dal punto di vista economico per i Campioni d’Italia, che anche con un’eventuale cessione a titolo definitivo, vorrebbero mantenerne il controllo ad ampio raggio fissando una recompra".