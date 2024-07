L'austriaco è tra i giocatori in uscita, ma non solo lui: anche Carboni e Correa per poi dare l'assalto al Genoa

Andrea Della Sala Redattore 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 09:32)

L'interesse su Gudmundsson del Genoa c'è e rimane vivo, ma l'Inter è frenata dalla sua situazione. L'islandese ha un processo per molestie che dovrebbe decidersi verso fine anno. Ma non è l'unico ostacolo alla possibile trattativa. L'Inter deve prima cedere e far spazio in attacco.

Per tentare l'assalto dovranno arrivare "le cessioni necessarie per liberare lo spazio in rosa all’islandese. E dunque quella di Carboni, certo, ma anche di Correa (l’Aek Atene insiste per averlo) e di Arnautovic, per ora destinato a restare. È un gioco a incastro, stavolta però con risvolti che con lo sport hanno ben poco a che fare", scrive La Gazzetta dello Sport.