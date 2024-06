Sky – Inter, contatti per Martinez. Seguito anche Kotarski

Non solo il nome di Bento, c'è anche quello di Josep Martinez per la porta dell’Inter. E spunta Dominik Kotarski

Non solo il nome di Bento, c'è anche quello di Josep Martinez per la porta dell’Inter. Il brasiliano resta in lista, ma anche l’estremo difensore del Genoa è molto apprezzato e proseguono i contatti tra le parti. Inoltre, sempre per la porta, è seguito da vicino anche Dominik Kotarski, portiere croato classe 2000, valutato con attenzione anche dal Parma. Il Paok per il cartellino chiede circa 10 milioni bonus compresi.