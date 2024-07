CORREA

“Correa è reduce dal prestito al Marsiglia, che non l’ha confermato, quindi ha fatto ritorno a Milano. C’era anche un obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, che però non si è verificata. Il River Plate è interessato al Tucu ma preferirebbe che l’argentino risolvesse prima il contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2025, così da poterlo tesserare senza sopportare costi. Non è un’opzione da escludere, ma l’Inter per ora ha richiesto un indennizzo. L’ultima squadra a farsi sotto per Correa è stata l’Aek Atene. Ci sono stati dei primi contatti, resta da capire anche se il calciatore accetterà o meno la destinazione”.