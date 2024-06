" A ll-in. Tutto su Albert Gudmundsson ". Apre così il focus di Tuttosport sul centravanti olandese, primo obiettivo dei nerazzurri per l'attacco. La dirigenza è infatti intenzionata a fare di tutto per portarlo alla corte di Simone Inzaghi: "Trovato l’accordo col Genoa per Josep Martinez - il 26enne portiere spagnolo che la prossima settimana dovrebbe svolgere le visite mediche per poi aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi per il raduno del 13 luglio -, l’Inter ora lavorerà per arrivare al jolly offensivo islandese, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A con i suoi 14 gol e 4 assist.

Gudmundsson per caratteristiche tecniche e tattiche, viene visto dalla dirigenza nerazzurra e dal tecnico piacentino come l’elemento ideale per completare il reparto avanzato dopo l’addio di Alexis Sanchez. Un attaccante che, in sintesi, manca a Inzaghi. Che infatti ha subito dato il suo ok. Ovviamente la strada è tutt’altro che in discesa. Ci vorrà tempo e molto lavoro, ma l’Inter sa che l’islandese - cercato da diversi club in Italia e Inghilterra - ha aperto alla soluzione nerazzurra e spera che aspetti a prendere una decisione finale sul suo futuro (c'è anche il rischio di un processo in Islanda per violenza sessuale a rallentare il tutto)".