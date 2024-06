"Il nuovo Bisseck è a un passo. Mancano dettagli per portare a Milano Alex Perez, 18enne difensore spagnolo del Betis. Un investimento sul modello del tedesco arrivato la scorsa estate dall’Aarhus e subito entrato nel cuore dei tifosi. Perez era seguito da diversi club spagnoli ma ha scelto l’Inter che lo prenderà in prestito con riscatto a 3 milioni. Verrà aggregato alla prima squadra per rubare il mestiere ad Acerbi e De Vrij. Il suo arrivo, oltre a quello del trequartista 2006 Topalovic e al filo con la Samp per Leoni, confermano la linea di giovane voluta da Oaktree", precisa La Gazzetta dello Sport.