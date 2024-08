L'Inter stringe per Tomas Palacios. L'argentino classe 2003 del Talleres è il prescelto per completare il reparto difensivo come vice di Alessandro Bastoni, ma su di lui c'è la concorrenza delle squadre tedesche. Ma il club nerazzurro ha una sponda importante secondo il Corriere dello Sport: "L’Inter, anche grazie alla “sponsorizzazione” di Javier Zanetti, certo delle qualità del ragazzo e che potrebbe esporsi in prima persona per convincere Palacios a scegliere la pista nerazzurra, sarebbe pronta a far pervenire in Sud America un’offerta da 6 milioni di euro.