Inter, crescono le quotazioni di Semedo: può entrare nell’affare Lautaro. Piace perchè…

Non accennano a placarsi le voci che vogliono Lautaro Martinez sempre più destinato a vestire la maglia del Barcellona. L’argentino è l’obiettivo prioritario dei catalani, che intendono inserire uno o più contropartite tecniche nell’affare con l’Inter per limitare l’esborso economico dell’operazione. Uno dei nomi che potrebbero fare al caso dei nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quello dell’esterno portoghese Nelson Semedo.

“Quello di Nelson Semedo – punto fermo della nazionale portoghese – è un profilo che all’Inter piace. Così, al netto degli ammortamenti, da parte del Barcellona diventerebbe meno doloroso il sacrificio dell’esterno che tre anni fa è stato pagato quasi 35 milioni di euro. E che l’Inter ha già avuto modo di incrociare nelle ultime due stagioni, durante le partite di Champions League.

Stesso ruolo in cui un altro portoghese, come Cancelo, ha avuto una parentesi troppo breve all’Inter. Prendere Semedo sarebbe il modo per sistemare del tutto la corsia destra, perché Candreva avrà un anno in più mentre per Moses dovrà essere perfezionato il riscatto dal Chelsea“.