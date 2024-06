Inter, trattativa per Alex Perez dopo Topalovic: le cifre. Progetto Oaktree chiaro

“Aumentare il patrimonio del club investendo sul parco giocatori. Soprattutto sui giovani. L’Inter dell’era Oaktree guarda avanti e per la Primavera, dopo l’assalto al diciottenne trequartista sloveno Topalovic, c’è in piedi una trattativa per Alex Perez, difensore spagnolo classe 2006 del Betis. I dirigenti nerazzurri ne hanno parlato in questi giorni con l’agente Alex Botines, l’idea è quella di far rinnovare il giocatore con il club iberico (il contratto scade nel 2025) per poi mettere in piedi un prestito con opzione per il riscatto definitivo. Come per Topalovic si parlerebbe di un’operazione attorno ai due-tre milioni di euro, con l’obiettivo nel lungo periodo di abbassare l’età media della rosa interista”, si legge.