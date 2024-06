Nell'incontro di ieri tra Inzaghi e la dirigenza dell'Inter non si è parlato di mercato. Lo si farà nel vertice programmato per la prossima settimana. Ma il tecnico campione d'Italia ha già le idee chiare su come rinforzare una rosa già forte.

"Inzaghi si godrà in famiglia il weekend fuori città, ma poi sarà seduto nella solita sala riunioni di viale della Liberazione proprio per l’atteso vertice sul futuro. Il tutto correrà ovviamente in parallelo alla trattiva per il suo rinnovo con l’agente Tullio Tinti. Il resto saranno richieste precise dell’allenatore per allargare un po’ la rosa. In una stagione-maxi, che potrebbe arrivare all’enormità di circa 70 partite con la coda del Mondiale per Club, proprio negli Stati Uniti di Oaktree, servono innesti mirati", analizza La Gazzetta dello Sport.