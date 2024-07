In conferenza stampa oggi, Simone Inzaghi ha parlato così di Valentin Carboni dopo i rumors sul suo futuro

In conferenza stampa oggi, Simone Inzaghi ha parlato così di Valentin Carboni dopo i rumors sul suo futuro delle ultime settimane. “Un giocatore che abbiamo visto al Monza, quel che ha fatto. Un giocatore che anche due anni fa con noi ha dimostrato. Ha avuto un ottimo inizio in Copa America, è nel futuro dell'Inter , lo aspetto con Lautaro.

In attacco siamo contenti così. Di Arnautovic ne abbiamo parlato, hanno fatto ciò di cui avevamo bisogno lui e Sanchez. Noi con Carboni abbiamo un'opzione in più, a seconda delle partite si può anche mettere due giocatori sotto una punta, può anche fare il quinto offensivo in alcune gare ecco, lo ha fatto anche a Monza.