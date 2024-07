Oltre al braccetto sinistro per la prossima stagione, l'Intetr guarda anche al futuro e segue un giovane difensore messosi in luce nello scorso campionato con la Samp.

"Proseguono con la Samp i discorsi per Giovanni Leoni, che è un 2006 e dovrebbe seguire un percorso simile a quello che sta facendo Valentin Carboni (l'Inter dovrebbe prenderlo e lasciarlo alla Samp in prestito). Il club nerazzurro ha già girato Akinsanmiro ai blucerchiati e intende abbassare le richieste della Samp (5-6 milioni) con l'inserimento di un altro giovane nel pacchetto. In settimana nuovi contatti con Ac-cardi, ds della Samp, per capire chi può entrare nell'affare", scrive Tuttosport.