La prima mossa di Beppe Marotta da nuovo presidente dell’Inter sarà rinnovare il contratto di Simone Inzaghi. Incontro fissato per giovedì per il prolungamento del tecnico della seconda stella.

Secondo calciomercato.com, “questa volta si può addirittura pensare a un accordo diverso rispetto a quelli raggiunti in passato, adesso Inzaghi ha raggiunto uno status differente e il club è pronto a riconoscerglielo. Ecco perché il prossimo rinnovo potrebbe non essere annuale ma biennale, portando la scadenza del contratto di Inzaghi (attualmente fissata a giugno 2025) al 2027, esattamente come quella della triade manageriale”, si legge.