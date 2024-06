"In lui l’Inter ha, soprattutto, visto le caratteristiche necessarie a chi porta i guanti in questa epoca: forza tra i pali, coraggio nelle uscite, bravura con i piedi. E, cosa non secondaria, disponibilità a condividere il ruolo con il titolare svizzero decisivo nella stagione dello scudetto numero 20. Sarà così per un anno ancora perché Martinez non sarà tecnicamente una “riserva”, ma dovrà comunque accomodarsi accanto allo svizzero, non davanti a lui. A Inzaghi, poi, il compito di gestire una convivenza e poi dal 2025-26 il posto sarà solo e soltanto dello spagnolo", sottolinea il quotidiano.