Venerato: “Mertens, in arrivo ultimo tentativo Napoli. Altrimenti andrà all’Inter o…”

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, intervenendo ai microfoni di CalcioNapoli24 TV ha parlato del futuro di Dries Mertens. Il belga è uno dei possibili colpi a zero dell’Inter per la prossima stagione: “Il Napoli farà un ultimissimo tentativo, vedremo quando. Dovrebbe esserci una chiacchierata agli inizi di febbraio. L’ultima offerta che il Napoli aveva formulato era di 4 milioni più un ulteriore milione come premio alla firma. Da parte del club c’è l’intenzione di migliorarla. Dries ha dato mandato a chi lo assiste di raccogliere tutte le offerte che arrivano, lui aspira a firmare a 7 milioni. Ora che il cartellino è praticamente suo, vuole incassare il massimo. In passato l’aveva trattato la Roma, ma le cifre non erano quelle giuste. Per giugno restano Inter e Juve, dove ritroverebbe Sarri. All’estero c’è sempre il Chelsea”