Sulla punta dell'Inter, la scorsa stagione in prestito al Cagliari, ci sono parecchi movimenti per il prossimo anno

L'Inter sta cercando di piazzare i giocatori in esubero. Non riscattato dal Cagliari, Oristanio cerca una nuova sistemazione: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Genoa che potrebbe inserirlo nell'affare Martinez. Anche se il preferito dei rossoblù rimane Satriano.

"Nonostante non abbia esercitato entro i tempi previsti il diritto di riscatto da 4 milioni, il Cagliari non si è rassegnato del tutto a rinunciare al trequartista e vuole ritornare a parlare con l’Inter dello stesso argomento. È poi interessato pure il Venezia e qui la strada si intreccia con un altro affare portato avanti dai nerazzurri: proseguono i lavori per tesserare dal club veneto Tanner Tessmann, centrocampista tutofare classe 2001, statunitense dell’Alabama, pedina da inserire magari in future operazioni", scrive La Gazzetta dello Sport.