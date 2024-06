"L’Inter ha di fatto chiuso l’affare Martinez con il Genoa: 10 milioni e il cartellino di Oristanio. Ma ieri il Venezia ha tentato l’inserimento in extremis per il trequartista, proponendo all’Inter un acquisto a titolo definitivo per cinque milioni. A questo punto servirà qualche ora di riflessione, da parte dell’Inter e del giocatore stesso, per scegliere la destinazione. Ma in ogni caso l’affare Martinez non è in discussione. Lo spagnolo diventerà un giocatore dell’Inter: se Oristanio andasse al Venezia, Genoa e Inter troverebbero una soluzione diversa con una nuova contropartita, tra Zanotti e Satriano. Con il Venezia l’Inter ieri ha parlato anche di Tessmann: i nerazzurri stanno pensando se rilevarne il cartellino per poi girarlo in prestito", scrive La Gazzetta dello Sport.