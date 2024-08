Prosegue la trattativa in casa Inter per Tomas Palacios, il prescelto del club nerazzurro per completare la difesa come vice-Bastoni. Il punto dell'affare per il difensore argentino classe 2003 dal Corriere dello Sport: "Nella notte italiana tra sabato e ieri, Talleres e Independiente Rivadavia si sono affrontate sul campo, ma, come previsto, Palacios è rimasto fuori. «Non è stato convocato perché c’è la possibilità di un trasferimento», ha confermato Cicotello, il suo allenatore. L’Inter, però, ha urgenza di capire su quali termini debba procedere l’operazione.