Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri , giornalista, ha commentato così il mercato operato dall'Inter : "Il vantaggio di aver fatto già tutto a marzo. O forse lo svantaggio. Taremi e Zielinski rendono il mercato sufficiente, il punto è che dopo non è successo niente altro di sostanziale.

E’ vero che l’Inter era quella che necessitava di meno interventi, e soprattutto non ha perso nessuno, il che vuol dire solo aggiungere e non sottrarre nulla. Dettaglio che mantiene positivo il giudizio. Ma rimane quella sensazione di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, perché se solo Oaktree fosse subentrato a settembre e non a giugno, adesso Dybala avrebbe la maglia nerazzurra".