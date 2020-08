Perisic-Nainggolan, l’Inter sceglie. Prestiti, due conferme e un addio definitivo

Dopo la cessione di Lazaro al Borussia Monchengladbach, l’Inter si trova alle prese con le altre situazioni relative ai giocatori in prestito. In particolar modo, sono due i casi veramente spinosi. Uno è legato a Ivan Perisic, fresco finalista di Champions, l’altro è relativo a Radja Nainggolan, in ritiro con il Cagliari in attesa di conoscere il futuro.

VIA CON LO SCONTO

Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambi potrebbero essere ceduti con relativo sconto per gli acquirenti. Per Perisic, “Inter e Bayern si devono sedere al tavolo per cercare l’intesa sul costo del cartellino, dopo che i bavaresi hanno deciso di non optare per il riscatto da 20 milioni a maggio. La promessa tra i due club è quella di rivedersi a stagione conclusa. Rummenigge ha confermato che il giocatore interessa, ma bisognerà capire se si troverà un punto d’incontro per un calciatore di 31 anni per cui il Bayern non vuole sborsare una cifra esorbitante. E chissà che Conte non decida di puntare sul croato, qualora non si dovesse trovare un accordo.

Il belga, formalmente in prestito al Cagliari fino al 31 agosto, si è presentato al ritiro dei rossoblù, segnale della volontà di club e calciatore di proseguire insieme. C’è da trovare la quadra tra i sardi e l’Inter: se ne riparlerà dopo la finale di Europa League. Occhio anche alla Fiorentina”.

DUE CONFERME E UN ADDIO

Aria di conferma per Biraghi, che dovrebbe restare un altro anno con Dalbert confermato alla Fiorentina. Conferma anche per Radu, che sarà il secondo di Handanovic con Padelli terzo portiere. Addio definitivo, invece, per Dimarco. Con Young, Biraghi e un probabile nuovo titolare in arrivo, a sinistra i nerazzurri sono al completo.