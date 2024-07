Ieri Beppe Marotta si è lasciato scappare questa frase riguardo il mercato dell'Inter: "Quando parlo di imprevedibilità parlo anche in entrata, non solo in uscita”. Ecco secondo Repubblica, dove avrebbero a mettere il jolly per questa sessione gli uomini mercato nerazzurri: "Lo scorso anno, non fidandosi della tenuta fisica di Sensi, i dirigenti nerazzurri presero come settimo centrocampista Klaassen.

L’olandese non ha trovato posto nelle rotazioni del reparto, giocando appena 352 minuti. E non sarà rinnovato. L’orientamento dei manager interisti, per la stagione che sta per cominciare, è giocarsi il jolly non in centrocampo ma in attacco, con l’inserimento in rosa di una quinta punta".