Inter, per Sanchez nessun colpo di scena: domani visite mediche con il Marsiglia

L'attaccante cileno, dopo aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con i nerazzurri, volerà in Francia

La storia tra l'Inter e Alexis Sanchez è ormai arrivata al capitolo finale. Nessun colpo di scena: l'attaccante cileno, dopo aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto, nei prossimi giorni firmerà con il Marsiglia. Accettata, quindi, la proposta dei francesi, nonostante il Niño Maravilla avesse aspettato fino all'ultimo una chiamata più prestigiosa, su tutte il Barcellona. Niente da fare per il Galatasaray, che ha provato anche ieri a convincere il giocatore, ma con esito negativo.

Domani, come scrive il Corriere dello Sport, Sanchez potrebbe già essere in Francia: "Domani dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di Sanchez all'OM: le ultime resistenze sulla destinazione francese sono vinte e, anche se ieri il Galatasaray ha chiamato di nuovo Felicevich, i colpi di scena sembrano esclusi. L'accordo con l'Inter per la risoluzione del contratto, con tanto di incentivo all'esodo, è stato trovato negli scorsi giorni".