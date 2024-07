In Francia – Satriano, il ds del Brest nega ma tratta con l’Inter: i dettagli

Il giocatore di Montevideo ha giocato proprio nel club francese nell'ultima stagione e si tratta per un suo ritorno

Martin Satriano potrebbe tornare a giocare in Ligue1, al Brest. Il calciatore uruguaiano, tornato all'Inter dopo il prestito alla società francese nella scorsa stagione (33 presenze e 4 gol, ci aveva già giocato nel 2022 e poi era passato all'Empoli, 30 presenze e due gol), si sta allenando con Inzaghi insieme agli altri nerazzurri, ad Appiano Gentile. Sul giocatore nerazzurro il ds del club francese, Grégory Lorenz , ha detto di «non poter soddisfare le richieste dell'Inter».

Ma da quanto scrive il sito francese Foot Mercato quella per arrivare al giocatore non è una strada chiusa. Anzi, il Brest starebbe trattando proprio con la società nerazzurra per ingaggiare il giocatore a titolo definitivo sulla base di cinque mln di euro parte dei quali servirebbe a coprire l'ingaggio del calciatore, si legge.