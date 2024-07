Sky – Buongiorno, accordo di massima col Napoli. Ecco perché l’Inter non ha affondato

Alessandro Buongiorno è uno dei nomi più chiacchierati in sede di mercato in queste ore: il Napoli insiste per averlo, mentre l'Inter nella serata di ieri ha provato a capire la fattibilità dell'operazione. Sky Sport spiega però come il giocatore abbia detto sì agli azzurri nella serata di ieri dando il via libera al prosieguo della trattativa: c'è un'intesa di massima anche sul contratto di Buongiorno. Mancano alcuni dettagli come il bonus scudetto, che Buongiorno vuole nel suo contratto e ci sarà una clausola rescissoria da 70 milioni di euro che sarà valida dal 2027. L'Inter non ha affondato perché non è arrivata in tempi brevi l'offerta dall'Al-Itthiad che ci si aspettava: oggi ilc club nerazzurro non può pareggiare l'offerta del Napoli e il giocatore ha dato l'ok definitivo a Conte.