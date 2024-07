I due club avranno un incontro oggi per parlare del mediano statunitense che potrebbe firmare e poi partire in prestito

Non solo Martinez , che dovrà passare in sede a firmare il contratto dopo il superamento delle visite mediche, oggi l'Inter è impegnata anche in altre trattative.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio "Inter e Venezia si incontreranno oggi per definire le operazioni Tessmann e Oristanio, entrambi a titolo definitivo. Per il centrocampista non si esclude la partenza in prestito dai nerazzurri verso un'altra squadra, anche in Premier".