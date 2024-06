Spalletti: “Barella? Quasi certo che riesca a recuperare, i medici mi hanno detto…”

Altra conferenza stampa oggi per il ct della Nazionale, Luciano Spalletti. Ecco le parole sui singoli e non solo dopo i pari di ieri con la Turchia e il test amichevole interno di oggi. "In alcuni tratti è stato un buon allenamento, dall'altro parte hanno fatto le cose fatte bene e ci hanno creato anche qualche problema. La partita è stata fatta in maniera corretta per ricevere le informazioni che si volevano e per equiparare il lavoro con chi avevo scelto ieri. Ora andranno a casa per un giorno e mezzo di recupero con gli stessi carichi di lavoro. C'è stata qualche complicazione con Meret, un muscolo un po' affaticato".