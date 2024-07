Tessmann, infatti, non sarà messo a disposizione di Simone Inzaghi già in questa stagione, ma andrà a fare esperienza in prestito

Marco Astori Redattore 16 luglio 2024 (modifica il 16 luglio 2024 | 11:16)

L'Inter continua ad insistere per Tanner Tessmann: manca l'accordo con il centrocampista del Venezia, mentre col club è tutto a posto. Si legge sul Corriere dello Sport: "Dopo aver trovato l'intesa con il club veneto, aiutata dal contratto dell'americano in scadenza tra un anno e non prolungato, Marotta e Ausilio stanno cercando quella con l'entourage del calciatore.

Tra i nodi da sciogliere c'è quello sulla prossima destinazione. Tessmann, infatti, non sarà messo a disposizione di Simone Inzaghi già in questa stagione, ma andrà a fare esperienza in prestito. Per lui si registrano diversi interessamenti all'estero: Everton, Ipswich Town e Feyenoord le mete più accreditate".