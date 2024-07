Niente Inter per Tanner Tessmann, come anticipato da FCIN1908.it: non è stato raggiunto l'accordo con gli agenti

Alessandro Cosattini Redattore 19 luglio 2024 (modifica il 20 luglio 2024 | 00:00)

Niente Inter per Tanner Tessmann, come anticipato da FCIN1908.it. Stop nella trattativa per il centrocampista statunitense arrivato proprio in queste ultimissime ore, lo conferma anche Sky Sport.

“Tessmann non andrà più all’Inter, non è stato raggiunto l’accordo economico con gli agenti. Sul giocatore sono tornate Torino, Parma e Como in Italia; Celtic e Brentford all’estero”, ha sottolineato Gianluca Di Marzio in onda a Sky.