"In base alle indicazioni date da Oaktree, gli investimenti vanno fatti per giocatori di prospettiva, che possano costituire un patrimonio”, ricorda TuttoSport stamattina. Il riferimento è, nello specifico, al difensore che completerebbe il reparto di Inzaghi. L'Inter ha deciso di arruolare un mancino dopo l'infortunio di Buchanan, ma non ha ancora scelto il profilo giusto.

Restando sui paletti fissati dalla proprietà, un nome più di altri avrebbe quei contorni. Spiega infatti TuttoSport: "In tal senso l’Inter, anche per il fatto che Buchanan tornerà arruolabile a fine ottobre, non ha fretta e il nome a oggi più spendibile sembra essere quello di Nathan Zézé, difensore classe 2005 del Nantes, che - in base a quanto rimbalzato dalla Francia - avrebbe rifiutato alcune offerte in arrivo dalla Premier perché in cima ai suoi pensieri continua ad avere l’Inter. Tra l’altro, oltre al tesoretto derivante da Satriano e Agoumé, l’Inter potrebbe giocarsi un’altra carta nella trattativa, considerato che il Nantes è alla ricerca di un portiere e gradirebbe assai Stankovic (soprattutto) ma pure Radu".