Non c'è solo Hakan Calhanoglu nell'agenda mercato dell'Inter. La scorsa settimana, infatti, in sede si è presentato l'agente di Frattesi, che ha ammesso di aver parlato della situazione del centrocampista con Ausilio. Ma c'è veramente il rischio che, al di là della richiesta di un maggior minutaggio, si possa arrivare alla separazione con l'ex Sassuolo? Il muro dell'Inter è alto.

"Da una parte il club sta cercando la quadra col Genoa per il portiere Martinez - previsti nuovi contatti in settimana per individuare un'eventuale nuova contropartita se Oristanio insistesse per andare al Venezia -, dall'altra ha ascoltato il "mal di pancia" di Frattesi, manifestato dal suo agente che ha fatto capire al club che il centrocampista azzurro si aspetti maggiore spazio in futuro (De Rossi lo sogna alla Roma, ma l'Inter lo valuta almeno 45 milioni)", sottolinea Tuttosport.