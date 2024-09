"Si tratta di un provvedimento che potrebbe in futuro sfociare in un istituto già più volte utilizzato: la messa in amministrazione giudiziaria della società. La misura potrebbe riguardare anche singoli suoi settori di attività quando si ritiene che, attraverso il libero esercizio della propria attività economica, all’impresa possa essere rimproverato, anche solo a titolo di rimproverabilità colposa per inerzia o cattiva organizzazione interna, d’aver agevolato l’attività di persone indagate per un determinato catalogo di reati.