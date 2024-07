Gaetano Oristanio è pronto a trasferirsi a Venezia: ecco gli aggiornamenti su lui e su Tessmann in chiave Inter

Gaetano Oristanio è pronto a trasferirsi a Venezia. Il quotidiano locale La Nuova Venezia conferma oggi: è ormai definito il passaggio di Oristanio dall’Inter a titolo definitivo. Operazione da 5 milioni di euro, si aspetta solo l’ufficialità. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni. Ormai sicuro - sempre per il quotidiano - l’addio di Tanner Tessmann, che firmerà con l’Inter e poi verrà parcheggiato per una stagione dai campioni d’Italia in qualche squadra estera.