«Non ho sensazioni: mi fido di Spalletti, perché so che tira fuori il meglio dai giocatori. Attraverso l'organizzazione, pur senza tanti grandi talenti, possiamo fare un buon percorso. Quanto buono? Arrivare fino ai quarti non è utopia, e sarebbe un buon traguardo. A quel punto, senza retorica, affrontarci in partita secca sarebbe difficile per tutti. Giusta la virata sul 3-4-1-2. E i giocatori si "incastra-no" bene: abbiamo esterni di gamba, Buongiorno ha giocato così nel Torino, Bastoni e Calafiori stanno bene sul centrosinistra, come Darmian, Gatti e Di Lorenzo a destra. E nessun dubbio su Donnarumma capitano. Il trascinatore? Barella: non è più solo incursione ed elettricità, è diventato un tuttocampista e ha personalità».