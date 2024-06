«Magari non siamo favoriti ma sappiamo dove possiamo arrivare e andiamo in Germania per fare l’ultimo passo verso l’alto. Dobbiamo correre come una squadra provinciale e fare più degli altri. Con questa mentalità possiamo fare grandi cose: noi andiamo all’Europeo con l’idea di vincerlo, e sappiamo che abbiamo i mezzi per farlo. Questa è la nostra ambizione. Noi nello spogliatoio pensiamo di essere la squadra migliore e se ci guardiamo in giro non vediamo nazionali molto superiori a noi. A me sembra che ci sia un grande equilibrio nel calcio attuale e che si vince per dettagli. Questi sono tornei di momenti, penso ai rigori contro l’Italia di 3 anni fa, e noi siamo concentrati per saperli dominare».