"Vedo una buona positività, anche se ci sono stati due infortuni e alcuni problemini fisici. Vedo una squadra giovane, costruita in proiezione Mondiale 2026. Spalletti ha avuto coraggio, giusto così: permette di arrivare al 2026 in modo corretto senza dover guardare troppo al risultato di questo Europeo, dove avremo gli occhi addosso dopo le finali di Atalanta e Fiorentina. Non mi sbilancio, ma credo che possiamo anche arrivare da quelle parti, andarci vicini. Poi dipenderà dalle condizioni fisiche, ma mi sembra che anche altri abbiano problemi. Il leader di questa squadra? Non perché è un centrocampista, così si dice, simile a me, ma dico Barella. E non facciamo drammi se non ci sarà contro l'Albania: abbiamo iniziato un Mondiale e un Europeo senza Gattuso e Verratti e li abbiamo vinti entrambi".