Il pensiero dell'ex calciatore a proposito del clima che si respira in casa rossonera in questo periodo

"Il Milan ha mostrato una faccia non degna della storia del club. Quando nell'attitudine il livello è basso, puoi vincere per reazione, magari poi perdere con la Dinamo Zagabria e fare un cammino così. A quel livello basso di attitudine non puoi attribuirti invece il livello del Milan. Nella prestazione di Zagabria, nello sfogo post Parma, nel balletto in Arabia, nelle liti, nell'atteggiamento dei calciatori non vedo niente del Milan".