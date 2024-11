Ag Gosens: “Ha scelto la Fiorentina, ma Serie A lo volevano altre tre”

Gianluca Mancini, agente di Robin Gosens, ha svelato che altre società erano interessate al laterale ex Inter, finito poi alla Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: "Per me contano le cose concrete, la Fiorentina è certamente stata la più decisa perché ha accontentato il ragazzo su praticamente tutto e ha trovato l'accordo velocemente con l'Union Berlino.

C'erano un po' di altri interessi, quelli che avete letto sui media come Atalanta, Bologna, Torino… Poi le cose non si sono concretizzate ma ora ha trovato il progetto giusto, Robin è contento in questa realtà e si sente importante. Si è ambientato velocemente e si trova bene anche con la sua famiglia. Oltre alla forza che ci ha messo Pradè c'era tanta voglia da parte di Palladino di averlo, lo vedeva come una priorità. È stato d'aiuto il supporto dell'allenatore. Quando ho parlato a Robin della possibilità non ci ha pensato un attimo, mi ha chiesto di fare di tutto per definire l'operazione".