Le parole dell'allenatore dei bergamaschi in piena lotta al vertice in Serie A fino a questo momento

"Non abbiamo tanti pensieri. Giochiamo un po’ come i ragazzini, abbastanza liberi. Cerchiamo di ottenere il massimo: non so il futuro, ma siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo e cerchiamo di andare avanti il più possibile. Vivo una realtà fantastica a Bergamo, sono felice di questo, poi ci sono le radici quando torno qua. I familiari, parenti, tanti amici qui intorno, mi sento veramente realizzato".