Prima del calcio d'inizio di Atalanta-Empoli, Luca Percassi ha parlato del cammino e della classifica dei bergamaschi: "Sorpassi e controsorpassi in classifica? Ogni turno ci sono squadre che continuano a vincere. Per cercare di tenere una posizione così significativa per l'Atalanta è indipendente chi gioca prima o dopo. La strada è ancora lunga, ogni partita è difficile e tante squadre stanno facendo risultati straordinari. Noi dobbiamo continuare a lavorare, cercare di far bene e raccogliere punti.