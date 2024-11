Gol e spettacolo all'Unipol Domus. La sfida tra Cagliari e Milan termina con il risultato di 3-3, al termine di un match caratterizzato dai continui cambi di punteggio. Occasione sprecata per i rossoneri, che vengono raggiunti a tempo ormai scaduto. Padroni di casa subito in vantaggio dopo neanche 2 minuti con Zortea, ma Leao con una doppietta manda gli uomini di Fonseca al riposo avanti di una rete. Nella ripresa Zappa segna il gol del 2-2, al 69' Milan festeggia con Abraham, ma a un minuto dalla fine ci pensa ancora Zappa, ex Inter, a far esplodere di gioia la tifoseria sarda.