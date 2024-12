Fantacalcio, le formazioni di Udinese-Genoa: la scelta di Vieira su Balotelli

L'Udinese affronta il Genoa nel lunch match delle 12:30, una sfida cruciale per entrambe le squadre. I friulani arrivano da un periodo difficile, con tre sconfitte consecutive e un pareggio conquistato contro l'Empoli. Il Genoa, invece, sta vivendo un momento di cambiamento: dopo l'esonero di Alberto Gilardino, Patrick Vieira è stato chiamato per guidare i rossoblù verso una ripresa, iniziata con il recente confronto contro il Cagliari.

L'Udinese scenderà in campo con un modulo 4-3-1-2, con Lovric, Karlstrom ed Ekkelenkamp a presidiare il centrocampo. In attacco, Davis e Lucca agiranno come punte di riferimento, supportati alle spalle da Thauvin. Assenze importanti per i padroni di casa: Payero è out per infortunio, mentre Bijol, difensore sloveno, è indisponibile a causa di una squalifica.