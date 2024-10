Le scelte di Paulo Fonseca e Antonio Conte per il big match dell'unico turno infrasettimanale di Serie A

Il turno infrasettimanale di Serie A entra nel vivo. Al Meazza è di scena il Napoli di Antonio Conte, che spera di mettere ulteriore pressione sulle inseguitrici con il colpaccio contro i rossoneri. La squadra di Fonseca torna in campo dopo il turno di riposo dettato dal rinvio della gara di Bologna, per il quale dovrà anche fare a meno stasera degli squalificati Reijnders e Theo Hernandez. In ottica fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro: