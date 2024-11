- Riconoscimento ad ogni Lega della piena autonomia nella organizzazione delle proprie competizioni: rientra in questa autonomia organizzativa, la formazione delle classifiche e dunque la scelta della classifica avulsa in luogo degli spareggi o eventuali playoff-playout da disputarsi all'interno della stessa categoria.

- riconoscimento in capo alla Lega di A della cosiddetta "intesa forte" relativamente a tutte le norme che la riguardano: dunque, la Federazione non potrà adottare alcuna delibera riferita alla Lega di A senza l'assenso della stessa Lega. Con riferimento invece alle delibere annuali obbligatorie, si introduce un meccanismo di salvaguardia per effetto del quale si chiarisce che, in caso di mancata intesa, rimane in vigore la formulazione già approvata per la stagione precedente.